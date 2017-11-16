Бразильский хавбек Вендел перейдет в ПСЖ
Полузащитник "Флуминенсе" Вендел близок к переходу в ПСЖ, сообщает Globo.
По сведениям издания, парижский клуб практически договорился о покупке футболиста за 10 миллионов евро. Сделка будет завершена в ближайшее время. Хавбек переедет в Париж в январе.
20-летний Вендел выступает за "Флуминенсе" с 2017 года, провел за клуб 55 матчей и забил 6 голов.
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