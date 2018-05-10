Бразильский клан игроков ПСЖ недоволен интервью Кавани

Теги псжнеймарэдинсон кавани

Бразильский клан игроков ПСЖ недоволен интервью КаваниБразильский клан игроков ПСЖ остался недоволен недавним интервью, которое дал их одноклубник Эдинсон Кавани.

В частности, как информирует Libération, им не понравилось, что уругваец рассказал о своих претензиях к их соотечественнику Неймару - рекордсмен клуба по количеству забитых голов обвинил звездного игрока в том, что тот ставит личные цели выше командных.

Напомним, ПСЖ нацелился на лучшего игрока Чемпионшипа. | soccernews.ru

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