Бразильский клан игроков ПСЖ недоволен интервью Кавани

Бразильский клан игроков ПСЖ остался недоволен недавним интервью, которое дал их одноклубник Эдинсон Кавани.

В частности, как информирует Libération, им не понравилось, что уругваец рассказал о своих претензиях к их соотечественнику Неймару - рекордсмен клуба по количеству забитых голов обвинил звездного игрока в том, что тот ставит личные цели выше командных.

Напомним, ПСЖ нацелился на лучшего игрока Чемпионшипа. | soccernews.ru