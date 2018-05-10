Бразильский клан игроков ПСЖ недоволен интервью Кавани
Бразильский клан игроков ПСЖ остался недоволен недавним интервью, которое дал их одноклубник Эдинсон Кавани.
В частности, как информирует Libération, им не понравилось, что уругваец рассказал о своих претензиях к их соотечественнику Неймару - рекордсмен клуба по количеству забитых голов обвинил звездного игрока в том, что тот ставит личные цели выше командных.
Напомним, ПСЖ нацелился на лучшего игрока Чемпионшипа. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|36
|92
|2
|Лион
|36
|75
|3
|Монако
|36
|74
|4
|Марсель
|36
|73
|5
|Ренн
|36
|54
|6
|Сент-Этьен
|36
|52
|7
|Ницца
|36
|51
|8
|Монпелье
|36
|49
|9
|Бордо
|36
|49
|10
|Нант
|36
|46
|11
|Генгам
|36
|46
|12
|Дижон
|36
|45
|13
|Амьен
|36
|42
|14
|Анжер
|36
|41
|15
|ФК Кан
|36
|37
|16
|Лилль
|36
|35
|17
|Страсбур
|36
|35
|18
|Тулуза
|36
|34
|19
|Труа
|36
|32
|20
|Метц
|36
|26