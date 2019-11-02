Бразильский клуб хочет бесплатно заполучить Кавани

"Фламенго" проявляет предметный интерес к нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани, сообщает ESPN.

По сведениям издания, бразильский клуб всерьёз намерен подписать футболиста, когда он станет свободным агентом.

Напомним, что контракт уругвайца с парижским клубом истекает следующим летом и стороны не намерены его продлевать.

Также СМИ сватают Кавани в "Ювентус", "Интер", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".

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