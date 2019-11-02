Бразильский клуб хочет бесплатно заполучить Кавани
"Фламенго" проявляет предметный интерес к нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани, сообщает ESPN.
По сведениям издания, бразильский клуб всерьёз намерен подписать футболиста, когда он станет свободным агентом.
Напомним, что контракт уругвайца с парижским клубом истекает следующим летом и стороны не намерены его продлевать.
Также СМИ сватают Кавани в "Ювентус", "Интер", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|29
|68
|2
|Палмейрас
|29
|60
|3
|Сантос
|29
|55
|4
|Сан-Паулу
|29
|49
|5
|Гремио
|29
|47
|6
|Интернасьонал
|29
|46
|7
|Коринтианс
|29
|45
|8
|Атлетико Паранаенсе
|29
|43
|9
|Байя
|29
|41
|10
|Гоияс
|29
|39
|11
|Васко да Гама
|29
|38
|12
|Форталеза
|29
|35
|13
|Атлетико Минейро
|29
|35
|14
|Ботафого
|29
|33
|15
|Сеара
|29
|33
|16
|Крузейро
|29
|32
|17
|Флуминенсе
|29
|30
|18
|КСА
|29
|29
|19
|Чапекоенсе
|29
|21
|20
|Аваи
|29
|17