Бразильский клуб интересуется Суаресом

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Бразильский клуб интересуется Суаресом

Фото твиттер Луиса Суареса

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес может продолжить карьеру за пределами Европы.

По информации UOL Esporte, "Коринтианс" рассматривает вариант с подписанием 34-летнего футболиста.

Бразильский клуб интересуется двумя уругвайскими бомбардирами - Суаресом и Эдинсоном Кавани из "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне форвард сыграл за "Атлетико" 24 матча, забил 8 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом истекает летом. Рыночная стоимость игрока - 15 миллионов евро.

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