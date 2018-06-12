Бразильский клуб нацелился на игрока "Спартака"

"Крузейро" хочет арендовать нападающего "Спартака" Педро Рошу, сообщает ZeroHora.

По сведениям издания, бразильский клуб собирается арендовать футболиста на один год. "Красно-белые", в свою очередь, не планируют расставаться с игроком.

В прошлом сезоне 23-летний Роша провел за "Спартак" 14 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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