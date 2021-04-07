Бразильский клуб накажет бывшего форварда "Спартака" Луиса Адриано

Фото: инстаграм Луиса Адриано/Автор неизвестен

Руководство "Палмейраса" накажет нападающего команды Луиса Адриано, сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист заразился коронавирусом, но в один из дней нарушил карантин, отправившись с матерью в супермаркет. Бразилец планировать не выходить из машину, чтобы снизить риск заражения, но попал в ДТП на выезде с парковки, в его автомобиль врезался велосипед. Характер наказания форварда не называется.

33-летний Луис Адриано выступает за "Палмейрас" с лета 2019 года. Всего он провел за клуб 66 матчей, забил 26 голов и отдал пять результативных передач. С 2017 по 2019 годы он выступал за московский "Спартак".

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