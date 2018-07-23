Бразильский клуб сделал очередное предложение по игроку ЦСКА

"Фламенго" продолжает интересоваться нападающим ЦСКА Витиньо, сообщает журналист Густаво Энрике в своем твиттере.

По его данным, бразильский клуб сделал очередное предложение о покупке футболиста и ждет ответа до четверга. Сам форвард не прочь вернуться в Бразилию.

Стоит отметить, что ЦСКА не хочет расставаться с 24-летним Витиньо, так как не успеет найти его замену до старта нового сезона. Поэтому трансфер может быть отложен до зимы.

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