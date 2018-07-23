Бразильский клуб сделал очередное предложение по игроку ЦСКА

Теги цска москвафламенговитиньо

Бразильский клуб сделал очередное предложение по игроку ЦСКА

"Фламенго" продолжает интересоваться нападающим ЦСКА Витиньо, сообщает журналист Густаво Энрике в своем твиттере.

По его данным, бразильский клуб сделал очередное предложение о покупке футболиста и ждет ответа до четверга. Сам форвард не прочь вернуться в Бразилию.

Стоит отметить, что ЦСКА не хочет расставаться с 24-летним Витиньо, так как не успеет найти его замену до старта нового сезона. Поэтому трансфер может быть отложен до зимы.

Не пропустите: Президент ЦСКА дал комментарий о финансовых проблемах клуба. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 23 июля

Главные новости дня: 23 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов