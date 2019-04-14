Бразильский нападающий "Спартака" закрутил роман с россиянкой

Теги спартак москвалуис адриано

Бразильский нападающий "Спартака" закрутил роман с россиянкой

Instagram fcsm_redwhite опубликовал фотографии бразильского нападающего "Спартака" Луиса Адриано с его русской девушкой Екатериной Дорожко

"Новая девушка Луиса Адриано. Вот как она выглядит", - написано под фотографиями. Этот пост лайкнул и сам форвард.

Стоит отметить, что  у футболиста есть трое детей от жены Камиллы. 

В нынешнем сезоне 32-летний Адриано провел за "Спартак" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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