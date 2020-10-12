Бразильский новичок "Зенита" прилетит в Россию в среду

Бразильский полузащитник Венделл, который перешел в петербургский "Зенит" из лиссабонского "Спортинга", прилетит в Россию в среду, 14 октября, сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.

По данным источника, в настоящее время футболисту оформляют рабочую визу, что занимает несколько дней.

Напомним, что 6 октября "Зенит" объявил о переходе Вендела. Сумма трансфера 23-летнего бразильца составила 20,3 миллионов евро.

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