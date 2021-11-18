Бразильский телеканал потроллил Месси
Фото твиттер КОНМЕБОЛ
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал объектом для шуток со стороны телеканала TNT Sports Brasil.
34-летнего футболиста потроллили за его невыразительную игру в матче 14-го тура квалификации ЧМ-2022 между аргентинской и бразильской национальными командами.
Нападающий ПСЖ провёл на поле все 90 минут, но голевыми действиями не отметился, а встреча завершилась нулевой ничьей.
TNT Sports Brasil опубликовал в инстаграме фото Месси в стилистике вестернов с надписью "Разыскивается", намекая на то, что игрока "альбиселесте" не было видно во время Суперкласико.
Не пропустите: Goal признал Месси лучшим игроком года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Ван де Бека не предлагали "Реалу"
-
Стало известно, когда Холанд примет решение о своем будущем
-
Диего Годин хочет вернуться в "Атлетико"
-
Роберто Мартинес высказался о ситуации Азара в "Реале"
-
1
"Химки" вернут тренера, уволенного в конце октября
-
4
Одриосола поделился мнением о Роналду
-
1
В "Спартаке" не стали комментировать новость о зарплате Зобнина
-
"Милан" определился с будущим Ибрагимовича
-
Жена Карпина показала встречу тренера сборной России с детьми
-
"Реал" включился в гонку за лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины
-
Адвокат оценил шансы тестя Кокорина избежать наказания за нападение на бизнесмена Матвеева
-
5
Бразильский телеканал потроллил Месси
-
Два европейских топ-клуба поспорят за Обамеянга
-
Бернардески прекратил сотрудничество с Райолой и нанял нового агента
-
Экс-хавбек "Крыльев Советов" умер от коронавируса в 42-летнем возрасте
-
Названа дата вероятного дебюта Рамоса за ПСЖ
-
В Госдуме отреагировали на новость о просьбе Зобнина сократить его зарплату
-
Официально: Это'о баллотировался на пост президента федерации футбола Камеруна
-
"Сампдория" летом отказала Рибери: названа причина
-
"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером защитника "Атлетико"