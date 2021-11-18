Бразильский телеканал потроллил Месси

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Бразильский телеканал потроллил Месси

Фото твиттер КОНМЕБОЛ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал объектом для шуток со стороны телеканала TNT Sports Brasil.

34-летнего футболиста потроллили за его невыразительную игру в матче 14-го тура квалификации ЧМ-2022 между аргентинской и бразильской национальными командами.

Нападающий ПСЖ провёл на поле все 90 минут, но голевыми действиями не отметился, а встреча завершилась нулевой ничьей.

TNT Sports Brasil опубликовал в инстаграме фото Месси в стилистике вестернов с надписью "Разыскивается", намекая на то, что игрока "альбиселесте" не было видно во время Суперкласико.

Не пропустите: Goal признал Месси лучшим игроком года. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Он в этот момент медитировал с Агуэро мысленно в голове. Какой уж тут футбол, ребята!

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lesnovsky
lesnovsky

Не забыли ребята последний финал КА... Ой, не забыли... Он еще долго будет вам сниться... Хе-хе-хе...

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси разыскивал Неймара, который так и не вышел на поле ))))))

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Особо опасный.

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Своровал все золотые мячи.

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