Бразильский телеканал потроллил Месси

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал объектом для шуток со стороны телеканала TNT Sports Brasil.

34-летнего футболиста потроллили за его невыразительную игру в матче 14-го тура квалификации ЧМ-2022 между аргентинской и бразильской национальными командами.

Нападающий ПСЖ провёл на поле все 90 минут, но голевыми действиями не отметился, а встреча завершилась нулевой ничьей.

TNT Sports Brasil опубликовал в инстаграме фото Месси в стилистике вестернов с надписью "Разыскивается", намекая на то, что игрока "альбиселесте" не было видно во время Суперкласико.

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