Бразильский топ-клуб уволил Сколари
Фото: инстаграм palestrudo/Автор неизвестен
Пресс-служба "Гремио" на официальном сайте объявила об отставке главного тренера команды Луиса Фелипе Сколари.
Также уволен и весь тренерский штаб специалиста. Причиной отставки стала серия неудовлетворительных результатов.
72-летний Сколари тренировал "Гремио" с июля 2021 года. Ранее он работал со сборными Бразилии и Португалии, "Челси", "Палмейрасом", "Бунедкором" и другими клубами.
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