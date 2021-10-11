Бразильский топ-клуб уволил Сколари

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Пресс-служба "Гремио" на официальном сайте объявила об отставке главного тренера команды Луиса Фелипе Сколари.

Также уволен и весь тренерский штаб специалиста. Причиной отставки стала серия неудовлетворительных результатов.

72-летний Сколари тренировал "Гремио" с июля 2021 года. Ранее он работал со сборными Бразилии и Португалии, "Челси", "Палмейрасом", "Бунедкором" и другими клубами.

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