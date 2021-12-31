Бразильский тренер "Зенита" получил гражданство РФ
Фото сайт "Зенита"
Президент России Владимир Путин присвоил гражданство РФ тренеру "Зенита" Вильяму Оливейре.
Этнический бразилец получил российский паспорт, прожив в стране около 12 лет.
Также гражданство РФ получил начальник команды "Зенита" украинец Евгений Кошелев.
Стоит отметить, что Оливейра является ассистентом наставника "сине-бело-голубых" Сергея Семака.
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