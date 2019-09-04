Бразильский тренер "Зенита" высказался об адаптации в команде Малкома

Тренер "Зенита" Вильям Оливейра рассказал, как проходит адаптация Малкома в петербургском клубе. Об этом сообщает "Спорт день за днем".



Напомним, форвард перешел в стан сине-бело-голубых этим летом из "Барселоны" за 40 миллионов евро.

"Малком амбициозный парень. Он приехал в Россию, чтобы доказать, что он может быть лидером и вернуться в сборную Бразилии. Пока в этой стране у него нет никаких проблем. В первые дни он жаловался на пробки. Я ему сказал: "Питер - ещё не Москва". Посмотрим еще, как на него зима подействует", - сказал тренер.



"Зенит" после 8 туров РПЛ занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 17 баллов.

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