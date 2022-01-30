Бразильский вундеркинд Эндрик высказался о Винисиусе и "Реале"

Теги палмейрасреал мадрид

Бразильский вундеркинд Эндрик высказался о Винисиусе и "Реале"

Фото: инстаграм Эндрика\Автор неизвестен

15 летний бразильский вундеркинд "Палмейраса" Эндрик поделился мнением о мадридском "Реале" и нападающем сборной Бразилии Винисиусе.

"У Винисиуса есть все, чтобы стать одним из лучших игроков в мире. Он невероятен. Я бы очень хотел сыграть с ним в одной команде здесь, в "Палмейрасе".

Мой стиль игры можно сравнить с Мбаппе.

"Мадрид"? Я оставлю свое будущее в руках моих представителей", - сказал бразилец.

Ранее сообщалось, что за игрока борются почти все топ-клубы Европы, однако именно "Реал Мадрид" лидирует в этой гонке.

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