Бразильский защитник ЦСКА вышел в шортах на заснеженную базу клуба

Теги цска москвабруно фукс

Бразильский защитник ЦСКА вышел в шортах на заснеженную базу клуба

Бразильский защитник московского ЦСКА Бруно Фукс в одних шортах вышел на заснеженную базу московского клуба при температуре воздуха минус 13 градусов по Цельсию.

"Сегодня вспотел", - написал Фукс в сториз своего Instagram.

Фукс перешел в ЦСКА летом 2020 года из "Интернасьонала" за восемь миллионов евро. В составе российского клуба он провел всего один матч, после чего получил травму. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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