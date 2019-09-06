Бразильский защитник отказался выступать за сборную Украины

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Бразильский защитник отказался выступать за сборную Украины
Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили заявил, что он принял решение отклонить предложение выступать за сборную Украины.

"Мне сделали предложение, чтобы интегрироваться в национальную сборную Украины. Очень обрадовался этому вызову, ведь я мог защищать цвета страны, которая меня так хорошо приняла. Плюс предложение поступило от такого человека, как Андрей Шевченко. 

Но в таких ситуациях нужно много всего обдумать. Я верю, что в Украине есть молодые игроки, которые могут выполнять эту работу. У них есть все качества, чтобы выступать за сборную Украины. Поэтому я принял лучшее решение для меня - отвергнуть предложение. Но даже если бы я его принял, то был бы не менее счастлив", - приводит слова Исмаили Tribuna.

30-летний Исмаили выступает за "Шахтер" с 2013 года. В марте 2018 года его впервые в карьере вызывали в сборную Бразилии, но нам поле он так и не вышел. Всего в составе донецкого клуба бразилец провел 179 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 33 результативные передачи.

Стоит отметить, что за сборную Украины в данный момент выступают два натурализованных бразильца из "Шахтера" - полузащитник Марлос и нападающий Мораес.

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