Бразильский защитник отказался выступать за сборную Украины
Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили заявил, что он принял решение отклонить предложение выступать за сборную Украины.
"Мне сделали предложение, чтобы интегрироваться в национальную сборную Украины. Очень обрадовался этому вызову, ведь я мог защищать цвета страны, которая меня так хорошо приняла. Плюс предложение поступило от такого человека, как Андрей Шевченко.
Но в таких ситуациях нужно много всего обдумать. Я верю, что в Украине есть молодые игроки, которые могут выполнять эту работу. У них есть все качества, чтобы выступать за сборную Украины. Поэтому я принял лучшее решение для меня - отвергнуть предложение. Но даже если бы я его принял, то был бы не менее счастлив", - приводит слова Исмаили Tribuna.
30-летний Исмаили выступает за "Шахтер" с 2013 года. В марте 2018 года его впервые в карьере вызывали в сборную Бразилии, но нам поле он так и не вышел. Всего в составе донецкого клуба бразилец провел 179 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 33 результативные передачи.
Стоит отметить, что за сборную Украины в данный момент выступают два натурализованных бразильца из "Шахтера" - полузащитник Марлос и нападающий Мораес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|5
|15
|2
|Десна Чернигов
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|5
|10
|4
|Александрия
|6
|9
|5
|Dnipro-1
|6
|8
|6
|Ворскла
|6
|7
|7
|Динамо Киев
|4
|7
|8
|Колос Ковалёвка
|6
|7
|9
|Львов
|5
|6
|10
|Карпаты Львов
|6
|5
|11
|Мариуполь
|4
|4
|12
|Олимпик Донецк
|5
|1