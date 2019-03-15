Бразильский защитник ПСЖ получит французское гражданство
Бразильский защитник ПСЖ Тьяго Силва в скором времени станет гражданином Франции. Об этом информирует Le Parisien.
34-летний футболист играет за ПСЖ на протяжении 7 лет, кроме того, он выступал за сборную Бразилию в 77 матчах.
Таким образом, гражданство позволит Силве больше не входить в число легионеров из-за пределов Евросоюза. В составе французской команды таких игроков может быть не больше четырех.
ПСЖ в турнирной таблице лидирует в чемпионата Франции.
В нынешнем сезоне бразилец участвовал в 22 матчах, отметившись 1 ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|74
|2
|Лилль
|28
|57
|3
|Лион
|28
|50
|4
|Марсель
|28
|47
|5
|Реймс
|28
|43
|6
|Сент-Этьен
|28
|43
|7
|Монпелье
|28
|42
|8
|Ренн
|27
|40
|9
|Ницца
|28
|40
|10
|Страсбур
|28
|38
|11
|Ним
|27
|36
|12
|Анжер
|28
|35
|13
|Бордо
|28
|33
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|28
|31
|16
|Амьен
|28
|28
|17
|Монако
|28
|27
|18
|Дижон
|28
|21
|19
|ФК Кан
|28
|20
|20
|Генгам
|28
|19