Бразильский защитник ПСЖ получит французское гражданство

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Бразильский защитник ПСЖ получит французское гражданство

Бразильский защитник ПСЖ Тьяго Силва в скором времени станет гражданином Франции. Об этом информирует Le Parisien.

34-летний футболист играет за ПСЖ на протяжении 7 лет, кроме того, он выступал за сборную Бразилию в 77 матчах. 

Таким образом, гражданство позволит Силве больше не входить в число легионеров из-за пределов Евросоюза. В составе французской команды таких игроков может быть не больше четырех.

ПСЖ в турнирной таблице лидирует в чемпионата Франции.

В нынешнем сезоне бразилец участвовал в 22 матчах, отметившись 1 ассистом.

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