Бразильский журналист: "Переход Педро Роши в "Спартак" - решенное дело"

Теги гремиоспартак москвапедро роша

Бразильский журналист: "Переход Педро Роши в "Спартак" - решенное дело"Бразильский журналист Марсело Сальсано анонсировал переход вингера "Гремио" Педро Роши в московский "Спартак".

Так, в своем твиттере работник СМИ написал: "Педро Роша отсутствует на тренировке "Гремио". Его переход в "Спартак" - решенное дело".

Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний футболист уже прошел медобследование в "Спартаке". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 Анжи 8 6
15 СКА Хабаровск 8 6
16 Амкар 8 5
Полная таблица

топ-5 тегов