Бразильский журналист: "Переход Педро Роши в "Спартак" - решенное дело"

Бразильский журналист Марсело Сальсано анонсировал переход вингера "Гремио" Педро Роши в московский "Спартак".

Так, в своем твиттере работник СМИ написал: "Педро Роша отсутствует на тренировке "Гремио". Его переход в "Спартак" - решенное дело".

Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний футболист уже прошел медобследование в "Спартаке". | soccernews.ru