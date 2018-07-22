Бразильский журналист рассказал, где может продолжить карьеру Алекс Сандро

Журналист Клаудиа Гарсия считает, что защитник "Ювентуса" Алекс Сандро близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

"Алекс Сандро ближе к "Манчестер Юнайтед". ПСЖ будет нужен хавбек, если уйдет Адриан Рабьо, они проявляют большой интерес к Полю Погба и Нголо Канте"- приводит слова журналиста Express.

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