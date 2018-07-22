Бразильский журналист рассказал, где может продолжить карьеру Алекс Сандро

Теги ювентусалекс сандропсжманчестер юнайтед

Бразильский журналист рассказал, где может продолжить карьеру Алекс Сандро

Журналист Клаудиа Гарсия считает, что защитник "Ювентуса" Алекс Сандро близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

"Алекс Сандро ближе к "Манчестер Юнайтед". ПСЖ будет нужен хавбек, если уйдет Адриан Рабьо, они проявляют большой интерес к Полю Погба и Нголо Канте"- приводит слова журналиста Express.

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