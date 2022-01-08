Бразильскому клубу предложили подписать 38-летнего Рибери

Фото инстаграм Франка Рибери

Президент бразильской "Сеары" Робинсон де Кастро признался, что в его клуб может перейти известный французский футболист Франк Рибери.

"Мне позвонили и предложили Рибери. Я даже не знал, что он до сих пор играет. Попытаемся ли мы его заполучить? Не знаю", - цитирует де Кастро Globo Esporte.

Сейчас Рибери выступет за "Салернитану". Его контракт с итальянским клубом истекает в конце июня.

В текущем сезоне 38-летний вингер сделал 2 ассиста в 12 матчах.

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