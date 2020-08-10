"Бред за бредом". Заболотный опроверг информацию о том, что он показал средний палец фанату "Спартака"

Форвард "Сочи" Антон Заболотный высказался по поводу новостей о том, что он показал фанату "Спартака" средний палец.

Ранее сообщалось, что футболист на вопрос болельщика о том, сколько он голов забил в матче "Спартак" - "Сочи" (2:2) показал неприличный жест.

"Я выходил со стадиона и в руке держал две бутылки воды. Стояли болельщики, один попросил бутылочку воды - я отдал. Потом, когда уже заходил в автобус, кто-то крикнул из толпы вопрос: "Ну что, много сегодня забил?" Я поднял руку выше головы (показал жестом, что вот столько), ответил: "Много" - и зашел в автобус. Потом уже минут через 10 пацаны обратили внимание, что упало ограждение, и болельщик "Спартака" начал что-то делать. Я всегда уважительно относился к болельщикам любой команды. Опять ни с чего получается скандал с моей фамилией. Я устал от негативного резонанса и новостей обо мне. Бред за бредом. Уже сил нет", - цитирует Заболотного Sports.ru.

Во 2-м туре РПЛ "Сочи" сыграет с "Химками". Встреча состоится 14 августа.

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