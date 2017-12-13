"Бреда" уступила "Твенте", "Зволле" и АЗ сыграли вничью

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"Бреда" уступила "Твенте", "Зволле" и АЗ сыграли вничью

Завершились два матча 16-го тура чемпионата Голландии. "Твенте" в гостях добился победы над "Бредой", "Зволле" дома разошелся миром с АЗ.

"Бреда" - "Твенте" - 1:2 (0:0)
Голы: Ассади, 48 - 0:1, Бейен, 59 (автогол) - 1:1, Ассаиди, 61 - 1:2

"Зволле" - АЗ - 1:1 (1:1)
Голы: Ондаан, 32 - 1:0, Яхаебахш, 34 - 1:1

Положение лидеров: ПСВ - 39 (35), АЗ - 35, Аякс - 32 (15), Зволле - 30... | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 15 39
2 АЗ 15 34
3 Аякс 15 32
4 Зволле 15 29
5 Фейеноорд 14 25
6 Утрехт 14 24
7 Витесс 14 22
8 АДО Ден Хааг 15 20
9 Херенвен 15 19
10 Хераклес 15 18
11 Эксельсиор 15 17
12 Гронинген 15 16
13 ВВВ Венло 15 16
14 Виллем II 15 15
15 Твенте 16 13
16 НАК Бреда 16 13
17 Спарта Роттердам 14 11
18 Рода ЮК 15 11
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