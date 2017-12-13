"Бреда" уступила "Твенте", "Зволле" и АЗ сыграли вничью
Завершились два матча 16-го тура чемпионата Голландии. "Твенте" в гостях добился победы над "Бредой", "Зволле" дома разошелся миром с АЗ.
"Бреда" - "Твенте" - 1:2 (0:0)
Голы: Ассади, 48 - 0:1, Бейен, 59 (автогол) - 1:1, Ассаиди, 61 - 1:2
"Зволле" - АЗ - 1:1 (1:1)
Голы: Ондаан, 32 - 1:0, Яхаебахш, 34 - 1:1
Положение лидеров: ПСВ - 39 (35), АЗ - 35, Аякс - 32 (15), Зволле - 30... | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|15
|39
|2
|АЗ
|15
|34
|3
|Аякс
|15
|32
|4
|Зволле
|15
|29
|5
|Фейеноорд
|14
|25
|6
|Утрехт
|14
|24
|7
|Витесс
|14
|22
|8
|АДО Ден Хааг
|15
|20
|9
|Херенвен
|15
|19
|10
|Хераклес
|15
|18
|11
|Эксельсиор
|15
|17
|12
|Гронинген
|15
|16
|13
|ВВВ Венло
|15
|16
|14
|Виллем II
|15
|15
|15
|Твенте
|16
|13
|16
|НАК Бреда
|16
|13
|17
|Спарта Роттердам
|14
|11
|18
|Рода ЮК
|15
|11