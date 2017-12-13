"Бреда" уступила "Твенте", "Зволле" и АЗ сыграли вничью

Завершились два матча 16-го тура чемпионата Голландии. "Твенте" в гостях добился победы над "Бредой", "Зволле" дома разошелся миром с АЗ.

"Бреда" - "Твенте" - 1:2 (0:0)

Голы: Ассади, 48 - 0:1, Бейен, 59 (автогол) - 1:1, Ассаиди, 61 - 1:2

"Зволле" - АЗ - 1:1 (1:1)

Голы: Ондаан, 32 - 1:0, Яхаебахш, 34 - 1:1

Положение лидеров: ПСВ - 39 (35), АЗ - 35, Аякс - 32 (15), Зволле - 30... | http://soccernews.ru