Бремен на растерзание: "Бавария" отправляется в гости к "Вердеру"

"Вердер" – "Бавария"

Стадион: "Везерштадион"

Начало матча: 16:30

Арбитр: Бастиан Данкерт

В рамках второго тура Бундеслиги "Бавария" отправится в гости к "Вердеру", дабы одержать вторую победу на старте чемпионата. В первом матче сезона мюнхенцы довольно легко справились с леверкузенским "Байером" на родной "Альянц Арене", в то время как их сегодняшний оппонент уступил на выезде "Хоффенхайму", так и не сумев найти ключи к воротам "сине-белых".

В первом туре мюнхенцы вышли сразу с тремя новичками в основе (Никлас Зюле, Себастьян Руди, Корентен Толиссо), продемонстрировав таким образом желание побыстрее внедрить их в свою модель игры. В поединке против "Вердера" Карло Анчелотти готовится бросить в бой восстановившегося от травмы Мануэля Нойера, который, по словам тренера, уже готов играть.

Кроме того, интересно будет посмотреть, кого на этот раз итальянский специалист оставит в запасе: прошлый раз не попали в основу Арьен Роббен и Кингсли Коман, а еще несколько игроков пропускали матч из-за травмы. В сегодняшней встрече готовы играть все, кроме Жерома Боатенга и Хуана Берната.

"Вердер" был очень нестабилен в прошлом сезоне, а потому предсказать, как все сложится для команды Александра Нури в этом году, практически невозможно. В межсезонье команда лишилась Сержа Гнабри, забившего 11 мячей в прошлом году, однако сумели сохранить Макса Крузе. Хватит ли команде таланта одного лишь Макса мы узнаем со временем, а пока для бременцев перспективы выглядят очень туманно, ведь вскоре после "Баварии" "Вердеру" предстоит сыграть еще и против неслабых "Герты", "Шальке" и "Вольфсбурга". Вполне возможно, что Александр Нури не станет требовать от команды очков в матче с чемпионом, сосредоточившись больше на наигрывании связей, чем на достижении результата.

Интересные факты противостояния:

"Бавария" побеждала "Вердер" в 12 последних матчах во всех турнирах.

"Вердер" проиграл четыре последних поединка в Бундеслиге.

В семи из последних восьми матчей между клубами "Вердер" не сумел забить мюнхенцам.

16 из 17 последних поединков "Бавария" забивает бременцам не меньше двух голов.

"Вердер" станет лишь вторым клубом в истории, который провел 900 домашних поединков.

Ориентировочные составы:

"Вердер": Павленка – Бауэр, Сане, Велькович – Гебре Селасси, Эггештайн, Аугустинссон – Дилэйни, Кайнц – Бартельс, Крузе.

"Бавария": Нойер – Алаба, Хуммельс, Зюле, Киммих – Руди, Толиссо – Рибери, Роббен, Мюллер – Левандовски

Прогноз на матч:

"Бавария" является очевидным фаворитом встречи, в то время как шансы "Вердера" практически равны нулю. Единственное, на что могут надеяться хозяева, – плохая форма мюнхенцев на старте сезона. Однако, подопечные Карло Анчелотти без проблем одолели неслабый "Байер" в первом туре Бундеслиги, а потому и победить в Бремене для "Баварии" не станет проблемой.

Букмекеры предлагают на победу "Вердера" коэффициент 12, на ничью – 6.50, а на "Баварию" – 1.25.

Дмитрий Дженджеро

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