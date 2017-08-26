Бремен на растерзание: "Бавария" отправляется в гости к "Вердеру"
"Вердер" – "Бавария"
Стадион: "Везерштадион"
Начало матча: 16:30
Арбитр: Бастиан Данкерт
В рамках второго тура Бундеслиги "Бавария" отправится в гости к "Вердеру", дабы одержать вторую победу на старте чемпионата. В первом матче сезона мюнхенцы довольно легко справились с леверкузенским "Байером" на родной "Альянц Арене", в то время как их сегодняшний оппонент уступил на выезде "Хоффенхайму", так и не сумев найти ключи к воротам "сине-белых".
В первом туре мюнхенцы вышли сразу с тремя новичками в основе (Никлас Зюле, Себастьян Руди, Корентен Толиссо), продемонстрировав таким образом желание побыстрее внедрить их в свою модель игры. В поединке против "Вердера" Карло Анчелотти готовится бросить в бой восстановившегося от травмы Мануэля Нойера, который, по словам тренера, уже готов играть.
Кроме того, интересно будет посмотреть, кого на этот раз итальянский специалист оставит в запасе: прошлый раз не попали в основу Арьен Роббен и Кингсли Коман, а еще несколько игроков пропускали матч из-за травмы. В сегодняшней встрече готовы играть все, кроме Жерома Боатенга и Хуана Берната.
"Вердер" был очень нестабилен в прошлом сезоне, а потому предсказать, как все сложится для команды Александра Нури в этом году, практически невозможно. В межсезонье команда лишилась Сержа Гнабри, забившего 11 мячей в прошлом году, однако сумели сохранить Макса Крузе. Хватит ли команде таланта одного лишь Макса мы узнаем со временем, а пока для бременцев перспективы выглядят очень туманно, ведь вскоре после "Баварии" "Вердеру" предстоит сыграть еще и против неслабых "Герты", "Шальке" и "Вольфсбурга". Вполне возможно, что Александр Нури не станет требовать от команды очков в матче с чемпионом, сосредоточившись больше на наигрывании связей, чем на достижении результата.
Интересные факты противостояния:
"Бавария" побеждала "Вердер" в 12 последних матчах во всех турнирах.
"Вердер" проиграл четыре последних поединка в Бундеслиге.
В семи из последних восьми матчей между клубами "Вердер" не сумел забить мюнхенцам.
16 из 17 последних поединков "Бавария" забивает бременцам не меньше двух голов.
"Вердер" станет лишь вторым клубом в истории, который провел 900 домашних поединков.
Ориентировочные составы:
"Вердер": Павленка – Бауэр, Сане, Велькович – Гебре Селасси, Эггештайн, Аугустинссон – Дилэйни, Кайнц – Бартельс, Крузе.
"Бавария": Нойер – Алаба, Хуммельс, Зюле, Киммих – Руди, Толиссо – Рибери, Роббен, Мюллер – Левандовски
Прогноз на матч:
"Бавария" является очевидным фаворитом встречи, в то время как шансы "Вердера" практически равны нулю. Единственное, на что могут надеяться хозяева, – плохая форма мюнхенцев на старте сезона. Однако, подопечные Карло Анчелотти без проблем одолели неслабый "Байер" в первом туре Бундеслиги, а потому и победить в Бремене для "Баварии" не станет проблемой.
Букмекеры предлагают на победу "Вердера" коэффициент 12, на ничью – 6.50, а на "Баварию" – 1.25.
Дмитрий Дженджеро
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гамбург
|2
|6
|2
|Боруссия Дортмунд
|1
|3
|3
|Бавария Мюнхен
|1
|3
|4
|Герта
|1
|3
|5
|Шальке
|1
|3
|6
|Ганновер 96
|1
|3
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|3
|8
|Хоффенхайм
|1
|3
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|1
|10
|Фрайбург
|1
|1
|11
|Аугсбург
|1
|0
|12
|Майнц 05
|1
|0
|13
|Вердер Бремен
|1
|0
|14
|Байер Леверкузен
|1
|0
|15
|РБ Лейпциг
|1
|0
|16
|Штутгарт
|1
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Вольфсбург
|1
|0