Бренд одежды Лингарда закончил первый год с убытком

Бренд одежды JLingz, который запустил полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард, завершил первый год с убытком, сообщает Mirror.

По сведениям издания, убытки составили около 250 тысяч евро.

Бренд был запущен в 2018 году с помощью Маркуса Рэшфорда, Поля Погба и Рахима Стерлинга.

В нынешнем сезоне 26-летний Лингард провел за "Манчестер Юнайтед" 11 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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