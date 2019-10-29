Бренд одежды Лингарда закончил первый год с убытком
Бренд одежды JLingz, который запустил полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард, завершил первый год с убытком, сообщает Mirror.
По сведениям издания, убытки составили около 250 тысяч евро.
Бренд был запущен в 2018 году с помощью Маркуса Рэшфорда, Поля Погба и Рахима Стерлинга.
В нынешнем сезоне 26-летний Лингард провел за "Манчестер Юнайтед" 11 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с долгосрочной заменой для Погба. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5