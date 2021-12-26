Брендан Роджерс прокомментировал поражение 3:6 от "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс поделился впечатлениями после поражения со счетом 3:6 от "Манчестер Сити" в 19-м туре АПЛ.

"Понятно, что старт матча нам не удался. Но такое можно ожидать. В эпизоде со вторым голом пенальти не было, это далеко не пенальти. Это очень расстраивает.

Пол Тирни, арбитр на ВАР, в последние несколько недель позволял очень жесткие столкновения, но считает, что это пенальти. Ляпорт упал сам.

У нас было восемь ударов в первом тайме. С точки зрения статистики все было довольно близко.

В перерыве мы спросили игроков: можем ли мы выиграть второй тайм, можем ли подобраться к ним поближе? Самым важным фактором было не терять физическую и моральную устойчивость. И они не утратили ее.

Счет 0:4 на выезде, все идет против нас – было легко это сделать, но игроки не сдались.

При счете 4:3 мы ошиблись при стандарте. У нас было два отличных момента при счете 5:3. Вторая половина матча была очень обнадеживающей, и мы не рады поражению", – сказал Роджерс.

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