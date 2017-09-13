Брендан Роджерс: "ПСЖ - особенная команда, она будет претендовать на победу в Лиге Чемпионов"

Главный тренер шотландского "Селтика" Брендан Роджерс после вчерашнего поражения своей команды французскому ПСЖ в матче Лиги Чемпионов похвалил соперника.

"Мы должны отдать должное ПСЖ, это действительно особенная команда, и она определенно будет претендовать на победу в Лиге Чемпионов", - приводит слова наставника "кельтов" ActuFoot.

Напомним, ПСЖ разгромил "Селтик" со счетом 5:0. | soccernews.ru