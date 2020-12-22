Брендан Роджерс рассказал чего ждет от предстоящего матча с "МЮ"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс высказался о матче с "Манчестер Юнайтед", который состоится 26 декабря.

"Варди будет готов к матчу. С ним ничего страшного - только небольшой дискомфорт. Состав будет мало отличаться от прошлой игры со "шпорами".

Считаю, Сульшер проводит хорошую работу. Хотя "Юнайтед" разозлены вылетом из Лиги чемпионов.