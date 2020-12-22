Брендан Роджерс рассказал чего ждет от предстоящего матча с "МЮ"

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Брендан Роджерс рассказал чего ждет от предстоящего матча с "МЮ"Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс высказался о матче с "Манчестер Юнайтед", который состоится 26 декабря.

"Варди будет готов к матчу. С ним ничего страшного - только небольшой дискомфорт. Состав будет мало отличаться от прошлой игры со "шпорами".

Считаю, Сульшер проводит хорошую работу. Хотя "Юнайтед" разозлены вылетом из Лиги чемпионов.

Оле делает акцент на развитие молодых игроков, изменил клуб в контексте ценностей, преданности. Соперник сильный, у них отличная команда", – приводит слова Роджерса Goal.com.

На данный момент, в таблице АПЛ "лисы" опережают соперника на 1 очко (27 против 26), однако "Манчестер Юнайтед" имеет игру в запасе.

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