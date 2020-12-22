Брендан Роджерс рассказал чего ждет от предстоящего матча с "МЮ"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс высказался о матче с "Манчестер Юнайтед", который состоится 26 декабря.
"Варди будет готов к матчу. С ним ничего страшного - только небольшой дискомфорт. Состав будет мало отличаться от прошлой игры со "шпорами".
Считаю, Сульшер проводит хорошую работу. Хотя "Юнайтед" разозлены вылетом из Лиги чемпионов.
Оле делает акцент на развитие молодых игроков, изменил клуб в контексте ценностей, преданности. Соперник сильный, у них отличная команда", – приводит слова Роджерса Goal.com.
На данный момент, в таблице АПЛ "лисы" опережают соперника на 1 очко (27 против 26), однако "Манчестер Юнайтед" имеет игру в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18