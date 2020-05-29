Брендан Роджерс в марте переболел коронавирусом

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Брендан Роджерс в марте переболел коронавирусом

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс признался, что уже переболел коронавирусом вместе со своей женой Шарлотт Сирл.

"Мы с женой заразились практически сразу же после приостановки сезона. Через неделю стало тяжело, я не чувствовал запахи и вкус. У меня не было сил, я едва мог ходить. Мы сдали тесты на коронавирус и у обоих они оказались положительными", - цитирует тренера "лис" Sky Sports.

Напомним, что 17 июня возобновится сезон АПЛ. "Лестер" по итогам 29 туров занимает третью строчку в турнирной таблице.

Роджерс возглавляет английскую команду с февраля 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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