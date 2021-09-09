Брендан Роджерс высказался о Гвардиоле

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Брендан Роджерс высказался о ГвардиолеФото: инстаграм "Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс высказался перед игрой против "Манчестер Сити" в четвертом туре английской премьер-лиги.

"Это невероятная команда, в ней работает лучший тренер мира, так что подобные матчи – это всегда большой вызов. У "Ман Сити" лучшая позиционная игра, игроки техничны и голодны – поэтому они так успешны.

Мы знаем, что мяч будем получать не так часто, однако когда он будет у нас, важно быть уверенными в себе, сосредоточенными. Надо хорошо защищаться, хорошо играть, надеяться на чуточку удачи, использовать моменты.

Гвардиола – невероятный тренер, зачинатель современного футбола. Сейчас все основывается на цифрах, на создании перегрузок, но главное – на владении мячом. «Сити» полон талантливых игроков под руководством талантливого тренера, умеющего выжимать из них максимум. Но мы намерены дать им бой", – сказал Роджерс.

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