Брендан Роджерс высказался о Гвардиоле
Фото: инстаграм "Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс высказался перед игрой против "Манчестер Сити" в четвертом туре английской премьер-лиги.
"Это невероятная команда, в ней работает лучший тренер мира, так что подобные матчи – это всегда большой вызов. У "Ман Сити" лучшая позиционная игра, игроки техничны и голодны – поэтому они так успешны.
Мы знаем, что мяч будем получать не так часто, однако когда он будет у нас, важно быть уверенными в себе, сосредоточенными. Надо хорошо защищаться, хорошо играть, надеяться на чуточку удачи, использовать моменты.
Гвардиола – невероятный тренер, зачинатель современного футбола. Сейчас все основывается на цифрах, на создании перегрузок, но главное – на владении мячом. «Сити» полон талантливых игроков под руководством талантливого тренера, умеющего выжимать из них максимум. Но мы намерены дать им бой", – сказал Роджерс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18