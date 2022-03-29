"Брентфорд" хочет сохранить Эриксена
Фото: твиттер Эриксена\Автор неизвестен
"Брентфорд" хочет продлить контракт с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, сообщает издание The Times. Отметим, что нынешнее соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
По информации источника, в клубе уверены, что хавбек согласится подписать новый контракт, если у него не будет предложений о переходе в команду из топ-6 АПЛ.
Напомним, что Эриксен перешел в "Брентфорд" в конце января на правах свободного агента после того, как прошел полную реабилитацию после инцидента с остановкой сердца на Евро-2020.
Он уже сыграл в трех матчах за новый клуб и даже отметился результативной передачей.
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