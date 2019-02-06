"Брентфорд", "Ньюпорт", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Вулверхэмптон" прошли в 1/8 финала Кубка Англии

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"Брентфорд", "Ньюпорт", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Вулверхэмптон" прошли в 1/8 финала Кубка Англии

"Брентфорд" переиграл "Барнет" (3:1). "Ньюпорт" обыграл "Мидлсбро" (2:0). "Куинз Парк Рейнджерс" победил "Портсмут" (2:0), а "Вулверхэмптон" выиграл у "Шрусбери" (3:2).

"Брентфорд" - "Барнет" - 3:1 (2:0)

Голы: Канос, 7 - 1:0, Жанвье, 32 - 2:0, Мопей, 71 - 3:0, Тутонда, 74 - 3:1. 

"Ньюпорт Каунти" - "Мидлсбро" - 2:0 (0:0)

Голы: Уиллмотт, 47 - 1:0, Эймонд, 67 - 2:0.

"Куинз Парк Рейнджерс" - "Портсмут" - 2:0 (0:0)

"Вулверхэмптон" - "Шрусбери - 3:2 (2:2)

Голы: Доэрти, 2 - 1:0, Болтон, 11 - 1:1, Лорен, 39 - 1:2, Доэрти, 45+6 - 2:2, Иван Кавалейру, 62 - 3:2. 

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