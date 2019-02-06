"Брентфорд", "Ньюпорт", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Вулверхэмптон" прошли в 1/8 финала Кубка Англии
"Брентфорд" переиграл "Барнет" (3:1). "Ньюпорт" обыграл "Мидлсбро" (2:0). "Куинз Парк Рейнджерс" победил "Портсмут" (2:0), а "Вулверхэмптон" выиграл у "Шрусбери" (3:2).
"Брентфорд" - "Барнет" - 3:1 (2:0)
Голы: Канос, 7 - 1:0, Жанвье, 32 - 2:0, Мопей, 71 - 3:0, Тутонда, 74 - 3:1.
"Ньюпорт Каунти" - "Мидлсбро" - 2:0 (0:0)
Голы: Уиллмотт, 47 - 1:0, Эймонд, 67 - 2:0.
"Куинз Парк Рейнджерс" - "Портсмут" - 2:0 (0:0)
"Вулверхэмптон" - "Шрусбери - 3:2 (2:2)
Голы: Доэрти, 2 - 1:0, Болтон, 11 - 1:1, Лорен, 39 - 1:2, Доэрти, 45+6 - 2:2, Иван Кавалейру, 62 - 3:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|62
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11