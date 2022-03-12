"Брентфорд" победил "Бернли" в матче АПЛ
Фото: инстаграм "Брентфорда"\Автор неизвестен
В матче 29-го тура чемпионата Англии "Брентфорд" на своем поле обыграл "Бернли" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принес дубль Айвена Тони.
"Брентфорд", набрав 30 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Бернли" с 21 очком остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Брентфорд" - "Бернли" - 2:0 (0:0)
Голы: Тони, 86 - 1:0, Тони, 90+3 (с пенальти) - 2:0
"Брентфорд": Райя, Айер, Янссон, Пиннок, Хенри, Янелт, Норгард (Йенсен, 81), Эриксен, Мбеумо, Канос (Висса, 75), Тони
"Бернли": Поуп, Тэйлор, Тарковски, Коллинс, Робертс, Браунхилл, Уэствуд, Леннон, Макнейл, Корне, Вегорст (Родригес, 67)
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