"Брентфорд" подписал испанского вратаря

Фото: инстаграм "Брентфорда"/Автор неизвестен

Новичок АПЛ "Брентфорд" объявил об аренде испанского вратаря "Уэски" Альваро Фернандеса.

Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года, по его окончании английский клуб сможет выкупить контракт голкипера.

23-летний вратарь провел один матч за первую сборную Испании, а также представлял испанскую команду на Олимпийских играх в Токио, где Испания завоевала серебро.

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