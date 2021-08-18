"Брентфорд" подписал испанского вратаря

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"Брентфорд" подписал испанского вратаряФото: инстаграм "Брентфорда"/Автор неизвестен

Новичок АПЛ "Брентфорд" объявил об аренде испанского вратаря "Уэски" Альваро Фернандеса.

Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года, по его окончании английский клуб сможет выкупить контракт голкипера.

23-летний вратарь провел один матч за первую сборную Испании, а также представлял испанскую команду на Олимпийских играх в Токио, где Испания завоевала серебро.

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