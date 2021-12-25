"Брентфорд" сделал конкретное предложение по украинскому вингеру

Фото инстаграм Михаила Мудрика

Левый нападающий "Шахтёра" Михаил Мудрик близок к переезду в английскую Премьер-лигу.

По словам агента 20-летнего футболиста Алексея Алехина, "Брентфорд" сделал конкретное предложение по его клиенту.

Клуб АПЛ готов заплатить за украинца 12 миллионов евро, а самому игроку предложил контракт до 2027 года с зарплатой 1,7 миллиона евро за сезон.

В нынешней кампании Мудрик сыграл за "Шахтёр" 19 матчей, забил 2 гола и сделал 9 ассистов.

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