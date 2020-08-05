"Брентфорд" установил антирекорд Англии

В финале плей-офф за выход в АПЛ "Брентфорд" проиграл "Фулхэму" (1:2).

Клуб за всю историю девять раз принимал участие в плей-офф за повышение в классе, однако все их попытки не увенчались успехом. Это антирекорд Англии.

В минувшем сезоне Чемпионшипа "Брентфорд" финишировал на третьем месте. Новый сезон начнется в сентябре.

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