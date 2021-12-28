"Брентфорд" увеличил предложение по трансферу хавбека "Шахтера" Мудрика
Фото: инстаграм Михаила Мудрика/Автор неизвестен
"Брентфорд" сделал улучшенное предложение по трансферу полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика, сообщает FootballHub.
По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро. Прежнее предложение в размере 12 миллионов "Шахтер" не устроило.
В нынешнем сезоне 20-летний Мудрик провел за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал девять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Шахтёру" отказали в трансфере Бога. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Бавария" приняла предложение ЦСКА по трансферу французского хавбека
-
Андрей Шевченко заразился коронавирусом
-
"Брентфорд" увеличил предложение по трансферу хавбека "Шахтера" Мудрика
-
"Барселона" надеется переманить сразу двух защитников "Челси"
-
ЦСКА сделал крупное предложение по хавбеку "Баварии"
-
Захарян ответил на претензии Газизова по поводу итогов голосования "Первой пятерки"
-
"Аталанта" согласилась отпустить Миранчука в другой клуб Серии А
-
Гол Влашича помог "Вест Хэму" разгромить "Уотфорд"
-
"Саутгемптон" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в АПЛ
-
Ферран Торрес прокомментировал свой трансфер в "Барселону"
-
Инсинье близок к переходу в клуб МЛС
-
В "Райо" масштабная вспышка коронавируса
-
"Челси" может подписать защитника "Эвертона"
-
Семин высказался о возможном переходе Дзюбы в "Рубин"
-
Марсело может завершить карьеру
-
Спортивный директор "Манчестер Сити" прокомментировал переход Феррана Торреса в "Барселону"
-
"Бенфика" уволила Жорже Жезуша
-
Захарян прокомментировал слухи об интересе "Реала"
-
Захарян высказался о возможно переезде в Европу
-
"Челси" надолго теряет Чилуэлла
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18