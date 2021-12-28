"Брентфорд" увеличил предложение по трансферу хавбека "Шахтера" Мудрика

Фото: инстаграм Михаила Мудрика/Автор неизвестен

"Брентфорд" сделал улучшенное предложение по трансферу полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика, сообщает FootballHub.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 15 миллионов евро. Прежнее предложение в размере 12 миллионов "Шахтер" не устроило.

В нынешнем сезоне 20-летний Мудрик провел за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал девять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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