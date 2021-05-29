"Брентфорд" впервые в истории вышел в АПЛ

Фото: твиттер "Брентфорда"

В финале плей-офф за выход в АПЛ "Брентфорд" обыграл "Суонси".

Таким образом, "Брентфорд" впервые в своей истории выступит в АПЛ (АПЛ основана в 1992 году - прим. Soccernews.ru).

В высшем дивизионе "Брентфорд" последний раз играл в сезоне 1946/47.

"Брентфорд" - "Суонси" 2:0

Голы: Тоуни (пен), 10 - 1:0, Маркондес, 20 - 2:0

"Брентфорд": Райя, Дальсгор, Пиннок, Янссон (Рид, 79), Роэрслев, Канос (Форсс, 74), Йенсен, Маркондес (Бидструп, 90), Янельт (Годдос, 74), Мбемо, Тоуни.

"Суонси": Вудмен, Нотон (Каллен, 60), Геи, Кабанго, Робертс, Граймз, Хурихэйн (Данда, 63), Айю, Фултон, Лоу, Бидуэлл (Мэннинг, 82).

Удаление: Фултон (65).

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