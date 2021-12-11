"Брентфорд" вырвал победу у "Уотфорда" в АПЛ

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"Брентфорд" вырвал победу у "Уотфорда" в АПЛФото: инстаграм "Брентфорда"/Автор неизвестен

"Брентфорд" на своем поле вырвал победу у "Уотфорда" в матче 16-го тура АПЛ.

"Брентфорд" - "Уотфорд" - 2:1

Голы: Деннис, 24 - 0:1, Янссон, 84 - 1:1, Мбемо (пенальти), 90+5 - 2:1.

"Брентфорд" - Альваро Фернандес, Роэрслев, Янссон, Янельт, Гуд, Генри (Оньека, 77), Нергор, Йенсен (Годдос, 69), Баптист, Висса (Форсс, 69), Мбемо

"Уотфорд" - Бахманн, Фемения, Кэткарт, Трост-Эконг, Сиссоко, Клеверли (Жоао Педро, 58), Куцка, Нгакиа, Кинг, Эрнандес (Сема, 77), Деннис.

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