"Брешия" и "Дженоа" не выявили победителя в матче Серии А
В 29-м туре итальянской Серии А "Брешия" сыграла вничью с "Дженоа".
На данный момент "Брешия" идет на последнем месте, а "Дженоа" - на 17-м.
"Брешия" - "Дженоа" 2:2
Голы: Доннарумма, 10 - 1:0, Семприни, 13 - 2:0, Яго Фальке (пен), 38 - 2:1, Пинамонти (пен), 70 - 2:2
"Брешия": Йоронен, Сабелли, Семприни (Мартелла, 67), Матею, Папетти, Змргал (Айе, 73), Бьярнасон (Ромуло, 83), Тонали (Гецци, 83), Дессена, Доннарумма, Торрегросса (Скрабб, 67).
"Дженоа": Перин, Бираски, Сумаоро (Шене, 53), Сапата, Баррека (Гильоне, 59), Бехрами (Лерагер, 66), Стураро, Яго Фальке (Пандев, 53), Ромеро, Пинамонти, Дестро (Санабрия, 59).
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|Команда
|М
|О
|1
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17