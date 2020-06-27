"Брешия" и "Дженоа" не выявили победителя в матче Серии А

Теги брешиядженоа

"Брешия" и "Дженоа" не выявили победителя в матче Серии А

В 29-м туре итальянской Серии А "Брешия" сыграла вничью с "Дженоа".

На данный момент "Брешия" идет на последнем месте, а "Дженоа" - на 17-м.

"Брешия" - "Дженоа" 2:2

Голы: Доннарумма, 10 - 1:0, Семприни, 13 - 2:0, Яго Фальке (пен), 38 - 2:1, Пинамонти (пен), 70 - 2:2

"Брешия": Йоронен, Сабелли, Семприни (Мартелла, 67), Матею, Папетти, Змргал (Айе, 73), Бьярнасон (Ромуло, 83), Тонали (Гецци, 83), Дессена, Доннарумма, Торрегросса (Скрабб, 67).

"Дженоа": Перин, Бираски, Сумаоро (Шене, 53), Сапата, Баррека (Гильоне, 59), Бехрами (Лерагер, 66), Стураро, Яго Фальке (Пандев, 53), Ромеро, Пинамонти, Дестро (Санабрия, 59).

Читайте также: Гол Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Лечче". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Сельта" вырвала ничью в матче с "Барселоной". Смолов забил гол

"Сельта" вырвала ничью в матче с "Барселоной". Смолов забил гол

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов