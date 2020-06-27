"Брешия" и "Дженоа" не выявили победителя в матче Серии А

В 29-м туре итальянской Серии А "Брешия" сыграла вничью с "Дженоа".

На данный момент "Брешия" идет на последнем месте, а "Дженоа" - на 17-м.

"Брешия" - "Дженоа" 2:2

Голы: Доннарумма, 10 - 1:0, Семприни, 13 - 2:0, Яго Фальке (пен), 38 - 2:1, Пинамонти (пен), 70 - 2:2

"Брешия": Йоронен, Сабелли, Семприни (Мартелла, 67), Матею, Папетти, Змргал (Айе, 73), Бьярнасон (Ромуло, 83), Тонали (Гецци, 83), Дессена, Доннарумма, Торрегросса (Скрабб, 67).

"Дженоа": Перин, Бираски, Сумаоро (Шене, 53), Сапата, Баррека (Гильоне, 59), Бехрами (Лерагер, 66), Стураро, Яго Фальке (Пандев, 53), Ромеро, Пинамонти, Дестро (Санабрия, 59).

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