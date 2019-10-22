"Брешия" и "Фиорентина" не выявили победителя в матче Серии А

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"Брешия" и "Фиорентина" не выявили победителя в матче Серии А

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Брешия" и "Фиорентина" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Брешия" благодаря ничьей поднялась на 15-е место в турнирной таблице Серии А, набрав семь очков. "Фиорентина" занимает девятую позицию с 12-ю очками в активе.

"Брешия" – "Фиорентина" - 0:0

"Брешия": Йоронен, Чистана, Сабелли, Матею, Чансельор, Тонали, Бизоли, Ромуло (Змргал, 79), Дессена (Шпалек, 57), Доннарумма (Балотелли, 46), Айе.

"Фиорентина": Дронговски, Лирола (Соттил, 79), Миленкович, Пеццелья, Далберт, Кастровилли, Пульгар, Рибери (Боатенг, 88), Бадель, Кьеза (Влахович, 68), Касерес.

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