"Брешия" и "Фиорентина" не выявили победителя в матче Серии А
В матче 8-го тура чемпионата Италии "Брешия" и "Фиорентина" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Брешия" благодаря ничьей поднялась на 15-е место в турнирной таблице Серии А, набрав семь очков. "Фиорентина" занимает девятую позицию с 12-ю очками в активе.
"Брешия" – "Фиорентина" - 0:0
"Брешия": Йоронен, Чистана, Сабелли, Матею, Чансельор, Тонали, Бизоли, Ромуло (Змргал, 79), Дессена (Шпалек, 57), Доннарумма (Балотелли, 46), Айе.
"Фиорентина": Дронговски, Лирола (Соттил, 79), Миленкович, Пеццелья, Далберт, Кастровилли, Пульгар, Рибери (Боатенг, 88), Бадель, Кьеза (Влахович, 68), Касерес.
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