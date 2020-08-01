"Брешия" и "Сампдория" обменялись голами в матче Серии А

"Брешия" обыграла "Сампдорию" в матче 38-го тура Серии А.

"Брешия" уже лишилась шансов сохранить прописку в чемпионате Италии. "Сампдорию" по прежнему в нижней половине турнирной таблицы.

"Брешиа" - "Сампдория" - 1:1 (0:1)

Голы: Лерис, 41 - 0:1, Торрегросса, 49 (с пенальти) - 1:1.

"Брешиа": Андреначчи, Гастальделло (Семприни, 59), Матею, Сабелли, Мангравити, Дессена, Шпалек (Ндой, 59), Змрхал, Тонали, Торрегросса, Ай (Доннарумма, 68. Вивиани, 78).

"Сампдория": Фальконе, Йосида, Тонелли (Колли, 19), Депаоли, Ауджелло, Бертолаччи (Аскильдсен, 72), Лерис (Линетти, 68), Виейра (Торсби, 73), Марони (Янкто, 68), Квальярелла, Габбьядини.

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