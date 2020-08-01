"Брешия" и "Сампдория" обменялись голами в матче Серии А
"Брешия" обыграла "Сампдорию" в матче 38-го тура Серии А.
"Брешия" уже лишилась шансов сохранить прописку в чемпионате Италии. "Сампдорию" по прежнему в нижней половине турнирной таблицы.
"Брешиа" - "Сампдория" - 1:1 (0:1)
Голы: Лерис, 41 - 0:1, Торрегросса, 49 (с пенальти) - 1:1.
"Брешиа": Андреначчи, Гастальделло (Семприни, 59), Матею, Сабелли, Мангравити, Дессена, Шпалек (Ндой, 59), Змрхал, Тонали, Торрегросса, Ай (Доннарумма, 68. Вивиани, 78).
"Сампдория": Фальконе, Йосида, Тонелли (Колли, 19), Депаоли, Ауджелло, Бертолаччи (Аскильдсен, 72), Лерис (Линетти, 68), Виейра (Торсби, 73), Марони (Янкто, 68), Квальярелла, Габбьядини.
Не пропустите: "Брешия" и "Дженоа" не выявили победителя в матче Серии А| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Ростов" обыграл СКА в контрольном матче
-
"Арсенал" обыграл "Челси" в финале Кубка Англии благодаря дублю Обамеянга
-
"Брешия" и "Сампдория" обменялись голами в матче Серии А
-
"Уотфорд" веред переговоры с Лукой Готти
-
"Волгарь" разгромил "Краснодар-2" и другие итоги матчей 1-го тура ФНЛ
-
Семин прокомментировал отставку Юрана их "Химок"
-
"СЭ": Кокорин прошел медосмотр в "Спартаке"
-
"Севилья" включила в заявку на матч ЛЧ против "Ромы" игрока с коронавирусом
-
Дзюба, Влашич и Дюпин попали в сборную РПЛ сезона-2019/2020 по версии WhoScored
-
Газизов опроверг, что причастен к увольнению Юрана из "Химок"
-
Черчесов оценил прогресс Дзюбы
-
Жоаозиньо может вернуться в "Краснодар"
-
Семак отреагировал на слухи о конфликте с руководством "Зенита"
-
Беленов признан лучшим вратарем сезона РПЛ
-
Холанд высказался о шансах "Боруссии" побороться за победу в Бундеслиге
-
15-летний Пиняев установил рекорд ФНЛ
-
Дзюба - лучший игрок сезона РПЛ
-
Гунько прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Химок"
-
Семак признан лучшим тренером сезона РПЛ
-
"Манчестер Сити" нацелился на хавбека "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17