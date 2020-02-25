"Брешия" оштрафована на 10 тысяч евро за кричалку фанатов о коронавирусе в адрес "Наполи"
Дисциплинарная комиссия Серии А оштрафовала "Брешию" на 10 тысяч евро за поведение ее фанатов в матче 25-го тура Серии А против "Наполи" (1:2). Об этом сообщает пресс-служба итальянской лиги.
Болельщики клуба выкрикивали "Наполи" - коронавирус!". Комиссия посчитала поведение фанатов оскорбительным.
Отметим, что в Ломбардии, где базируется "Брешия", наибольшее количество заболевших короновирусом в Италии.
Ультрас клуба попросили прощения за свое поведение.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|60
|2
|Лацио
|25
|59
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15