"Брешия" оштрафована на 10 тысяч евро за кричалку фанатов о коронавирусе в адрес "Наполи"

Дисциплинарная комиссия Серии А оштрафовала "Брешию" на 10 тысяч евро за поведение ее фанатов в матче 25-го тура Серии А против "Наполи" (1:2). Об этом сообщает пресс-служба итальянской лиги.

Болельщики клуба выкрикивали "Наполи" - коронавирус!". Комиссия посчитала поведение фанатов оскорбительным.

Отметим, что в Ломбардии, где базируется "Брешия", наибольшее количество заболевших короновирусом в Италии.

Ультрас клуба попросили прощения за свое поведение.

А еще: В УЕФА не исключили возможность отмены Евро-2020 из-за коронавируса| http://soccernews.ru