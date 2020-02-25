"Брешия" оштрафована на 10 тысяч евро за кричалку фанатов о коронавирусе в адрес "Наполи"

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"Брешия" оштрафована на 10 тысяч евро за кричалку фанатов о коронавирусе в адрес "Наполи"

Дисциплинарная комиссия Серии А оштрафовала "Брешию" на 10 тысяч евро за поведение ее фанатов в матче 25-го тура Серии А против "Наполи" (1:2). Об этом сообщает пресс-служба итальянской лиги.

Болельщики клуба выкрикивали "Наполи" - коронавирус!". Комиссия посчитала поведение фанатов оскорбительным. 

Отметим, что в Ломбардии, где базируется "Брешия", наибольшее количество заболевших короновирусом в Италии.

Ультрас клуба попросили прощения за свое поведение.

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