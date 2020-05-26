"Брешия" отказалась комментировать отстранение Балотелли

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли не занимается с командой. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, футболист занимается по индивидуальной программе на поле молодежной команды. Клуб отказался комментировать информацию об отстранении игрока.

"Без комментариев", - заявили представители команды.

Ранее сообщалось, что по окончании сезона футболист покинет "Брешию". В 29-летнем форварде заинтересованы "Гадатасарай", "Васко да Гама", "Фламенго" и "Ботафого".

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