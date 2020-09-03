"Брешия" отказалась продавать Тонали "Барселоне" за 65 миллионов евро

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"Брешия" отказалась продавать Тонали "Барселоне" за 65 миллионов евро

Полузащитник "Брешии" Сандро Тонали продолжит карьеру в "Милане", об этом рассказал президент "ласточек" Массимо Челлино.

По его словам, сам футболист является болельщиком "россонери", поэтому выбрал именно этот клуб.

Что касается других предложений, то хавбеком предметно интересовался "Интер", а "Манчестер Юнайтед" и "Барселона" делали конкретные предложения. В частности, "сине-гранатовые" были готовы заплатить за перспективного итальянца 65 миллионов евро, но получили отказ.

Напомним, что 20-летнего Тонали называют "новым Андреа Пирло".

Не пропустите: "Милан" договорился о трансфере "нового Пирло". | http://soccernews.ru
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