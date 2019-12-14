"Брешия" разгромила "Лечче" в матче Серии А

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"Брешия" разгромила "Лечче" в матче Серии А

В рамках 16-го тура итальянской Серии А "Брешия" обыграла "Лечче".

Благодаря победе "Брешия" поднялась на 17-е место и покинула зону вылета, а "Лечче" так и остался на 15-й позиции.

"Брешия" - "Лечче" 3:0

Голы: Чансельор, 32 - 1:0, Торрегросса, 44 - 2:0, Шпалек, 61 - 3:0

"Брешия": Альфонсо, Чансельор, Матею, Сабелли, Мангравити, Бизоли, Тонали (Вивиани, 81), Ндой (Шпалек, 29), Ромуло, Балотелли, Торрегросса (Мартелла, 70).

"Лечче": Габриэл, Россеттини, Рисполи, Кальдерони (Эль-Бабакар, 72), Делль`Орко, Табанелли, Шахов (Фалько, 46), Маер (Фариас, 62), Тахцидис, Ла Мантия, Лападула.

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