"Брешия" уволила главного тренера

Эудженио Корини уволен с поста главного тренера "Брешии", сообщает официальный сайт клуба.

Условия прекращения сотрудничества между "ласточками" и 49-летним специалистом не разглашаются.

Отметим, что после 10 сыгранных матчей "Брешия" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.

Корини возглавлял команду с сентября 2018 года. Под его руководством клуб добился повышения в классе по итогам прошлого сезона.

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