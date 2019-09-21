"Брешия" в гостях минимально обыграла "Удинезе" в Серии А

"Брешия" в гостевом матче минимально обыграла "Удинезе" в рамках 4-го тура Серии А.

Победный мяч забил на 57-й минуте игрок гостей Ромуло Соуза.

"Удинезе" - "Брешия" - 0:1 (0:0)

Голы: Соуза, 57 - 0:1.

"Удинезе": Муссо, Самир, Родриго Бекао, Де Майо, Ларсен, Фофана (Барак, 67), Сема (Несторовски, 86), Уолас, Яяло, Пуссетто (Окака Чука, 67), Лазанья.

"Брешия": Йоронен, Чансельор, Чистана, Сабелли, Матею, Бизоли, Тонали, Шпалек (Гастальделло, 76), Ромуло (Змргал, 90), Айе, Доннарумма (Матри, 90).

"Брешия" занимает 9 место в турнирной таблице Серии А, "Удинезе" - в зоне вылета.

Победный гол:

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