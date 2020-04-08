"Брешия" выступила против возобновления сезона

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"Брешия" выступила против возобновления сезона

"Брешия" на официальном сайте опубликовала заявление по поводу возможного прекращения сезона из-за пандемии коронавируса.

Клуб не хочет, чтобы в Италии снова был вспреск зараженных, поэтому из солидарности к пострадавшим считает, что сезон нужно досрочно закончить.

"Брешия" готова вернуть деньги всем владельцам абониментов за пропущенные матчи, однако клуб сейчас испытывает финансовые проблемы и пока не может это осуществить.

Отметим, "Брешия" занимает последнее место в турнирной таблице.

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