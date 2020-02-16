"Брест" и "Реймс" одержали победы в матчах Лиги 1
В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Брест" и "Реймс" заработали по 3 очка, обыграв "Сент-Этьен" и "Ренн" соответственно.
"Реймс" - "Ренн" 1:0
Гол: Туре (пен), 72 - 1:0
"Реймс": Райкович, Дисаси, Фоке, Абдельхамид, Камара, Мунеци, Кассама (Донис, 65), Шавалерен, Думбия, Туре, Диа (Ромао, 79).
"Ренн": Менди, Ньяньон, Траоре, Да Сильва, Мауасса (Боэ, 46), Нзонзи, Буриго, Те, Леа Силики (Дель Кастийо, 76), Рафинья, Сьебатшо (Ньянг, 56).
"Брест" - "Сент-Этьен" 3:2
Голы: Ласн, 20 - 1:0, Шарбонье, 38 - 2:0, Кардона, 43 - 3:0, Буанга (пен), 54 - 3:1, Дьони, 69 - 3:2
"Брест": Ларсоннер, Шардонне, Бело, Перро, Дюверн, Грансир (Кур, 75), Белькебла, Ласн, Баттоккио, Шарбонье, Кардона.
"Сент-Этьен": Рюффье, Фофана, Салиба, Колодзейчак, Масон (Онора, 46), Кабай, Будебуз (Бенхедим, 80), Буанга, Камара, Мвила, Аби (Дьони, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|24
|49
|3
|Ренн
|25
|41
|4
|Лилль
|24
|40
|5
|Монако
|25
|38
|6
|Монпелье
|25
|37
|7
|Страсбур
|25
|37
|8
|Ницца
|25
|36
|9
|Реймс
|25
|36
|10
|Бордо
|25
|35
|11
|Лион
|25
|34
|12
|Нант
|25
|34
|13
|Брест
|25
|33
|14
|Анжер
|25
|30
|15
|Метц
|25
|28
|16
|Сент-Этьен
|25
|28
|17
|Ним
|25
|27
|18
|Дижон
|25
|26
|19
|Амьен
|25
|21
|20
|Тулуза
|25
|13