"Брест" и "Реймс" одержали победы в матчах Лиги 1

1 Теги брестреймссент-этьенренн

"Брест" и "Реймс" одержали победы в матчах Лиги 1

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Брест" и "Реймс" заработали по 3 очка, обыграв "Сент-Этьен" и "Ренн" соответственно.

"Реймс" - "Ренн" 1:0

Гол: Туре (пен), 72 - 1:0

"Реймс": Райкович, Дисаси, Фоке, Абдельхамид, Камара, Мунеци, Кассама (Донис, 65), Шавалерен, Думбия, Туре, Диа (Ромао, 79).

"Ренн": Менди, Ньяньон, Траоре, Да Сильва, Мауасса (Боэ, 46), Нзонзи, Буриго, Те, Леа Силики (Дель Кастийо, 76), Рафинья, Сьебатшо (Ньянг, 56).  


"Брест" - "Сент-Этьен" 3:2

Голы: Ласн, 20 - 1:0, Шарбонье, 38 - 2:0, Кардона, 43 - 3:0, Буанга (пен), 54 - 3:1, Дьони, 69 - 3:2

"Брест": Ларсоннер, Шардонне, Бело, Перро, Дюверн, Грансир (Кур, 75), Белькебла, Ласн, Баттоккио, Шарбонье, Кардона.

"Сент-Этьен": Рюффье, Фофана, Салиба, Колодзейчак, Масон (Онора, 46), Кабай, Будебуз (Бенхедим, 80), Буанга, Камара, Мвила, Аби (Дьони, 46).

Читайте также: "Лион" поделил очки со "Страсбуром". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

arkeem

Я слишком красива, чтобы иметь совесть. Заходи!!! - http://kissa.vip

Ответить

главное

"Арсенал" разгромил "Ньюкасл", прервав 4-матчевую серию без побед

"Арсенал" разгромил "Ньюкасл", прервав 4-матчевую серию без побед

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 25 62
2 Марсель Марсель 24 49
3 Ренн Ренн 25 41
4 Лилль Лилль 24 40
5 Монако Монако 25 38
6 Монпелье Монпелье 25 37
7 Страсбур Страсбур 25 37
8 Ницца Ницца 25 36
9 Реймс Реймс 25 36
10 Бордо Бордо 25 35
11 Лион Лион 25 34
12 Нант Нант 25 34
13 Брест Брест 25 33
14 Анжер Анжер 25 30
15 Метц Метц 25 28
16 Сент-Этьен Сент-Этьен 25 28
17 Ним Ним 25 27
18 Дижон Дижон 25 26
19 Амьен Амьен 25 21
20 Тулуза Тулуза 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов