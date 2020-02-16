"Брест" и "Реймс" одержали победы в матчах Лиги 1

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Брест" и "Реймс" заработали по 3 очка, обыграв "Сент-Этьен" и "Ренн" соответственно.

"Реймс" - "Ренн" 1:0

Гол: Туре (пен), 72 - 1:0

"Реймс": Райкович, Дисаси, Фоке, Абдельхамид, Камара, Мунеци, Кассама (Донис, 65), Шавалерен, Думбия, Туре, Диа (Ромао, 79).

"Ренн": Менди, Ньяньон, Траоре, Да Сильва, Мауасса (Боэ, 46), Нзонзи, Буриго, Те, Леа Силики (Дель Кастийо, 76), Рафинья, Сьебатшо (Ньянг, 56).



"Брест" - "Сент-Этьен" 3:2

Голы: Ласн, 20 - 1:0, Шарбонье, 38 - 2:0, Кардона, 43 - 3:0, Буанга (пен), 54 - 3:1, Дьони, 69 - 3:2

"Брест": Ларсоннер, Шардонне, Бело, Перро, Дюверн, Грансир (Кур, 75), Белькебла, Ласн, Баттоккио, Шарбонье, Кардона.

"Сент-Этьен": Рюффье, Фофана, Салиба, Колодзейчак, Масон (Онора, 46), Кабай, Будебуз (Бенхедим, 80), Буанга, Камара, Мвила, Аби (Дьони, 46).

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