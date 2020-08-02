"Брест" подписал форварда "Бенфики" Тавареша

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"Брест" подписал форварда "Бенфики" Тавареша

Форвард "Бенфики" Эриберту Тавареш стал игроком "Бреста". Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.

23-летний португалец в прошедшем сезоне играл на правах аренды за "Боавишту". В 30 матчах он забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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