"Брест" подписал форварда "Бенфики" Тавареша
Форвард "Бенфики" Эриберту Тавареш стал игроком "Бреста". Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.
Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.
23-летний португалец в прошедшем сезоне играл на правах аренды за "Боавишту". В 30 матчах он забил четыре мяча при одной голевой передаче.
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